Marvel's Spider-Man 2: il PS Showcase ha mostrato troppo? 'Non avete ancora visto niente'

In occasione del PlayStation Showcase abbiamo assistito ad un'ampia anteprima del gameplay di Marvel's Spider-Man 2, tuttavia sembra che Insomniac Games stia tenendo in serbo ancora molti assi nella manica.

Alcuni fan temono che quanto mostrato da Sony durante l'evento possa essere stato sin troppo generoso nei confronti dei giocatori, ed abbia scoperto troppe carte della produzione di Insomniac. Tuttavia, a rincuorare la fanbase è stato Yuri Lowenthal, attore che presta la voce a Peter Parker in Marvel's Spider-Man 2. Stando alle sue dichiarazioni, lo spezzone di gameplay che ha chiuso il PlayStation Showcase rappresenta soltanto "la punta dell'iceberg" della nuova avventura targata Insomniac Games.

"Avete visto il gameplay. Alcuni di voi hanno detto: 'Ah, hanno mostrato troppo'. Vi assicuro che non avete ancora visto nulla", dice Lowenthal a IGN.com. "Abbiamo appena scalfito la superficie, è solo la punta dello spider-berg", ha concluso Lowenthal utilizzando un termine colorito per invitare i fan ad attendere di provare con mano il gioco.

Il filmato proposto da Sony ha messo in mostra la tuta del Simbionte in azione, Lizard, e ci ha concesso una buona prospettiva sulle nuove aree che visiteremo volteggiando tra un grattacielo e l'altro. A quanto pare, però, c'è ancora molto da scoprire.

Il video di gameplay di Marvel's Spider-Man 2 ha subito anche delle critiche per via della qualità grafica dell'acqua dell'East River di New York.