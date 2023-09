Marvel's Spider-Man 2 su PS5 avrà i danni da caduta?

Nel corso delle ultime ore stanno arrivando tantissime informazioni in merito al gameplay di Marvel's Spider-Man 2, la cui uscita è sempre più vicina. Fra i tanti dettagli emersi in rete, troviamo quello relativo ai danni da caduta.

Per rendere il gioco più coinvolgente e spingere i giocatori a prestare maggiore attenzione durante le fasi di esplorazione, Insomniac Games ha deciso di attivare i danni da caduta. In sostanza, nel caso in cui uno dei due protagonisti dovesse cadere da un grattacielo o subire una caduta durante le coreografiche oscillazioni, gli verrà sottratta una piccola percentuale di salute proporzionale all'altezza da cui è precipitato.

Nel caso in cui questa novità in termini di gameplay non dovesse essere di vostro gradimento, sappiate che il team di sviluppo ha pensato proprio a tutto. Tramite la schermata delle impostazioni, i giocatori potranno trovare anche una voce dedicata appositamente ai danni da caduta, che potranno quindi essere disabilitati in qualsiasi momento. Sembra quindi che, come in molti altri titoli first party Sony, il numero di opzioni relative all'accessibilità sarà davvero elevato.

In attesa di saperne di più sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un lungo provato di Marvel's Spider-Man 2, di cui abbiamo giocato una demo in attesa della recensione.