Marvel's Spider-Man 2 per PS5 è collegato allo Spider-Verse?

Nell scorse ore Hasbro ha annunciato una figure di Miles Morales della serie Marvel Legends, l'outfit e la posa del personaggio sono tratti da Marvel's Spider-Man 2 e fino a qui niente di strano se non fosse che la descrizione del prodotto ha subito fatto pensare ad un collegamento del gioco con il multiverso dell'Uomo Ragno.

Nella descrizione della figure si parlava di Miles Morales come di "un supereroe che combatte i nemici a New York e attraverso il Multiverso" citando inoltre il suo mentore Peter Parker e la presenza del "Venom Power" tra gli accessori disponibili per la statuina.

In realtà si è trattato di un errore e Hasbro ha dichiarato che la descrizione era provvisoria, adesso il testo è stato corretto e ogni riferimento allo Spiderverso è stato eliminato. Ricordiamoci però che questa non è la prima volta che vede lo Spider-Man di Insomniac associato al Ragnoverso: a dicembre l'Uomo Ragno del videogioco è comparso nel trailer di Spider-Man Across The Spider-Verse, il sequel di Spider-Man Un Nuovo Universo in uscita nei prossimi mesi.

Marvel's Spider-Man 2 uscirà a settembre 2023 secondo il doppiatore di Venom, Tony Todd, che ha rivelato questa informazione su Twitter, forse in anticipo sui tempi rispetto al volere del publisher.