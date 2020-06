Marvel's Spider-Man 2 per PS5 si farà e sarà curato da Bryan Intihar, rivela Insomniac

Una volta svelate le origini di Spider-Man Miles Morales, Brian Horton di Insomniac Games ha confermato dalle colonne del PS Blog che su PlayStation 5 arriverà in futuro anche Marvel's Spider-Man 2.

Dopo l'avventura stand-alone di Spider-Man Miles Morales, i fan dell'arrampicamuri della Marvel avranno perciò l'opportunità di reinterpretare Peter Parker per proseguirne la storia, o almeno questo è quanto anticipato dal direttore creativo di Insomniac spiegando che "sono entrato a far parte di questa software house alla fine del processo di sviluppo di Marvel's Spider-Man e creare una nuova esperienza narrativa attorno a Miles Morales è stato un momento saliente della mia carriera. Ma è stato bello anche lavorare con Bryan Intihar, che ha diretto il primo gioco e continua a immaginare grandi cose per l'universo di Marvel's Spider-Man".

Per chiarire ogni dubbio sull'effettivo sviluppo del sequel del kolossal PS4, Horton specifica inoltre che "molti di voi fan si sono chiesti se Peter Parker stia bene. Non preoccupatevi, c'è ancora molto della storia di Peter che dobbiamo raccontare. Ma il prossimo gioco riguarda Miles, una parte fondamentale del nostro universo di Spider-Man, e non vorrete perdervi quello che succederà".

La commercializzazione di Marvel's Spider-Man Miles Morales è prevista per le prossime festività natalizie, rigorosamente in esclusiva su PlayStation 5. Quanto a Marvel's Spider-Man 2, la sua uscita non potrà che avvenire tra qualche anno su PS5.