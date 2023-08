Marvel's Spider-Man 2: PS5 e DualSense a tema si mostrano in nuove foto dal vivo

Da ormai qualche settimana, Sony ha svelato al pubblico l'esistenza di un bundle di contenente una PlayStation 5 ed il DualSense a tema Marvel's Spider-Man 2, ma fino ad oggi non si era mai visto il contenuto del pacchetto dal vivo.

Grazie ai social, però, ora è possibile dare uno sguardo più attento alla console e al controller. Pare infatti che Sony ed Insomniac Games abbiano esposto tutti e due i dispositivi elettronici nel corso di un evento, consentendo ai fan sul posto di scattare foto. Si tratta questa dell'occasione perfetta per farsi un'idea sui colori utilizzati per la superficie del controller e la scocca della console, che vi ricordiamo verrà venduta anche separatamente, proprio come il DualSense.

Per chi non lo sapesse, la particolare scelta di rendere quasi tutti neri questi oggetti ad eccezione di una piccola porzione - che è rossa come il costume di Peter Parker - deriva dal fatto che gli sviluppatori volessero replicare il momento in cui il simbionte prende il sopravvento sull'Uomo Ragno nel gioco.

Prima di lasciarvi agli scatti di DualSense e console, vi ricordiamo che risale proprio a qualche settimana fa la notizia secondo la quale gli scalper sono tornati in azione e stanno vendendo le cover PS5 di Marvel's Spider-Man 2 a 200 dollari.