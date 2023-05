Marvel's Spider-Man 2 per PS5 è un gioco Open World?

Marvel's Spider-Man 2 punta ad imporsi come una delle migliori e più importanti esclusive per PlayStation 5. La nuova opera di Insomniac Games è attesissima, con i fan che non vedono l'ora di vestire ancora una volta i panni dell'amichevole Uomo Ragno di quartiere.

In merito al gameplay della produzione targata Sony, Marvel's Spider-Man 2 continuerà a seguire l'impostazione open world già vista nel primo episodio per PS4 e in Marvel's Spider-Man Miles Morales? Assolutamente sì, e come visto nel trailer di Marvel's Spider-Man 2 del PlayStation Showcase, la nuova avventura promette una mappa di gioco ancora più grande rispetto a quella dei predecessori, garantendo così una libertà d'azione e movimento mai sperimentata prima nella serie.

Ancora una volta sarà possibile dondolarsi a tutta velocità tra i grattacieli di New York, facendo inoltre ricorso ad una serie di nuovi gadget ed abilità per sfruttare in maniera ancora più efficace l'ambiente circostante sia in combattimento che durante l'esplorazione. Oltre al focus sulla narrativa e la presenza di personaggi come Kraven, Lizard e Venom, Marvel's Spider-Man 2 punta ad evolvere la formula ludica dei due giochi precedenti, regalando in questo modo un'avventura ancora più coinvolgente ed intrigante per i fan.

Manca ancora un po' prima dell'esordio del gioco su PS5: per ingannare l'attesa ecco i 5 migliori giochi di Spider-Man con cui intrattenersi.