Marvel's Spider-Man 2 per PS5: primo indizio sul villain del gioco?

Da tempo circolano rumor riguardo lo sviluppo di Marvel's Spider-Man 2 per PlayStation 5, ipotesi non troppo remota considerando l'ottimo successo di pubblico e critica riscosso dal primo episodio, pubblicato lo scorso mese di settembre su PlayStation 4.

Del gioco non sappiamo ancora nulla (effettivamente, nemmeno l'esistenza dello stesso è stata confermata), tuttavia Game Rant lancia una speculazione riguardo il possibile villain del nuovo gioco dell'Uomo Ragno.

L'indizio proviene dal secondo numero del fumetto Spider-Man City at War, ambientato nello stesso universo del videogioco Insomniac. In questa storia, l'Uomo Ragno dovrà verdersela contro Swarm (Symbiotic Warfare Anthophila Restraining Model), nemico di origine aliena capace di controllare intere sciami di api.

Questo personaggio è già stato menzionato da Insomniac in passato e sembra che l'idea fosse quella di inserirlo in Marvel's Spider-Man per PlayStation 4, salvo poi essere tagliato per motivi non del tutto chiari. Da qui, l'idea di ripescare Swarm come villain principale (o come uno dei cattivi) di Marvel's Spider-Man 2.

Al momento, ribadiamo, si tratta in ogni caso solamente di speculazioni e teorie, dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni...