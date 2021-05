Marvel's Spider-Man 2 per PS5: ci sono novità sull'annuncio? Cosa sappiamo

Marvel's Spider-Man si è rivelato una delle esclusive PlayStation 4 di maggiore successo, e anche la sua espansione Marvel's Spider-Man: Miles Morales è riuscita ad attirare le attenzioni dei fan. Ma quando potrebbe arrivare Marvel's Spider-Man 2? Ci sono novità sul suo annuncio?

Allo stato attuale delle cose, la nuova avventura dell'amichevole Uomo Ragno di quartiere non è ancora mai stata annunciata ufficialmente. Insomniac Games negli ultimi tempi si è concentrata principalmente sullo sviluppo di Ratchet & Clank Rift Apart, suo titolo d'esordio su PlayStation 5 e ormai prossimo al debutto l'11 giugno 2021. Ma secondo le ultime voci di corridoio sembra che Insomniac sia al lavoro su un gioco non ancora annunciato: le ipotesi vertono su un possibile nuovo capitolo di Resistance, brand fermo dal 2012, oppure appunto Marvel's Spider-Man 2. Che in un futuro più o meno prossimo l'Uomo Ragno ritorni su console Sony è scontato, dato il grande successo commerciale ottenuto dal primo capitolo e il suo finale aperto.

Per il momento, però, non si hanno certezze su quando potrebbe essere annunciato ufficialmente il secondo episodio della serie: che i rumors sul nuovo progetto Insomniac si possano concretizzare in un evento speciale organizzato da Sony nel periodo relativo all'E3 2021? Non resta che aspettare, rileggendo magari nel mentre la recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales.