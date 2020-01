Marvel's Spider-Man 2 per PS5: nuovi rumor su villain, scenario, storia e data di uscita

Dopo l'enorme leak sui giochi svelati alla presentazione di PS5, dalle pagine di Reddit emerge un nuovo rumor riguardante, questa volta, il progetto di Marvel's Spider-Man 2, il prossimo capitolo della serie action firmata Insomniac Games che, si presume, arriverà in esclusiva su PlayStation 5.

Stanto alle informazioni raccolte e condivise dal redditor conosciuto come v17447377, la software house californiana entrata lo scorso anno nella galassia di sussidiarie di Sony Interactive Entertainment ne avrebbe già scritto la trama e finalizzato gli elementi principali della storia di Marvel's Spider-Man 2.

A detta dell'utente della community di Reddit, il prossimo atto della saga videoludica di Spidey vedrà il nostro eroe di quartiere preferito combattere contro villain del calibro di Venom, Green Goblin, Carnage, Lizard e Mysterio, con molti altri nemici pronti a fare il loro ritorno in una campagna principale che, a suo dire, verterà attorno al tema della clonazione.

Quanto all'ambientazione scelta dal team di Insomniac, l'indiscrezione raccolta dal redditor cita il ritorno a Manhattan, seppure con una mappa decisamente più ampia che comprenderà altri quartieri di New York come Queens e Brooklyn.Tra i punti salienti dell'esperienza di gioco, il rumor suggerisce la presenza di dungeon realizzati in maniera procedurale "in stile Diablo", con attività randomiche che correranno parallelamente alla storia maggiore per arricchirla di missioni secondarie votate al free roaming e all'acquisizione di esperienza, abilità e collezionabili.

L'indiscrezione condivisa dal redditor suggerisce infine che l'annuncio di Marvel's Spider-Man 2 avverrà a fine 2020, con lancio previsto per le vacanze natalizie del 2021 in esclusiva su PlayStation 5.