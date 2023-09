Marvel's Spider-Man 2 per PS5 è su PlayStation Plus?

Marvel's Spider-Man 2 esce il 20 ottobre 2023 solo su PlayStation 5: ma il gioco sarà anche su PlayStation Plus Premium oppure no? Facciamo chiarezza riguardo questo aspetto, evitando di creare confusione.

Chiariamo un punto importante: PlayStation Plus non è come Xbox Game Pass, Sony adotta una politica diversa per quanto riguarda la distribuzione dei giochi PlayStation Studios, i quali non sono presenti al lancio in nessun abbonamento, dunque nemmeno su PlayStation Plus Essential, Extra o Premium.

A day one, l'unico modo per giocare alla nuova avventura di Peter Parker e Miles Morales sarà quello di acquistare una copia del gioco in formato fisico e digitale, inoltre vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 non ha una demo o l'accesso anticipato per i preorder.

Quindi no, Marvel's Spider-Man 2 non è su PlayStation Plus al lancio, nulla vieta che in futuro Sony e Insomniac possano lanciare una demo a tempo per gli abbonati PlayStation Plus Premium o che il gioco possa arrivare in catalogo qualche anno dopo il lancio, come successo a Horizon Forbidden West, giunto su PlayStation Plus Extra e Premium dodici mesi dopo il debutto su PS4 e PS5.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Marvel's Spider-Man, un gioco che promette scintille e che promette di evolvere quanto di buono già visto in Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales.