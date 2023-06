Marvel's Spider-Man 2 per PS5: quando esce e quando aprono i preordini

Subito dopo il PlayStation Showcase, i vertici di Insomniac Games dissero che avrebbero svelato la data di Marvel's Spider-Man 2 quando sarebbero stati pronti: ebbene, sembra proprio che quel momento sia arrivato!

Nel corso del Summer Game Fest 2023 che ha fatto da sfondo, tra gli altri, al primo video gameplay di Mortal Kombat 1 e al reveal di John Carpenter's Toxic Commando, gli esponenti della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios sono saliti sul palco dello Showcase organizzato da Geoff Keighley per svelare, ebbene sì, la data di commercializzazione ufficiale di Marvel's Spider-Man 2!

La nuova avventura a mondo aperto con protagonisti Peter Parker e Miles Morales promette di espandere sensibilmente il perimetro ludico, narrativo e contenutistico del precedente capitolo della serie, da qui l'importanza delle modalità scelte da Insomniac Games per sciogliere gli ultimi dubbi riguardanti le tempistiche di lancio dell'esclusiva PlayStation 5.

Come confermato dagli stessi ragazzi di Insomniac nella cornice mediatica del Summer Game Fest, Marvel's Spider-Man 2 verrà lanciato ufficialmente il 20 ottobre 2023, rientrando così nella finestra temporale indicata originariamente da Sony per l'uscita di questa attesissima avventura free roaming.

Sempre nel corso dell'evento di apertura del Summer Game Fest, Insomniac Games ha annunciato che i preordini di Marvel's Spider-Man 2 partiranno alle ore 10:00 italiane di venerdì 16 giugno presso tutti i rivenditori aderenti, oltre che su PlayStation Store e PS Direct. Effettuando la prenotazione anticipata di una qualsiasi delle versioni dell'esclusiva PS5 in arrivo il 20 ottobre, gli emuli di Spidey riceveranno un costume aracno-cavaliere per Peter con 3 varianti di colore, un costume Shadow Spider per Miles (anch'esso con 3 varianti cromatiche), un gadget Ragnatela traente e 3 punti abilità per cominciare l'avventura nel migliore dei modi. Nel caso foste interessati, qui trovate tutti i dettagli sulle edizioni in preordine di Marvel's Spider-Man 2.