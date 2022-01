Marvel's Spider-Man 2 per PS5, nuovo record: 20 milioni di visualizzazioni per il trailer

In attesa di poter osservare lo stile animato di Spider-Man: Across the Spider-Verse Parte 1 nelle sale cinematografiche, e sull'onda del successo di Spider-Man: No Way Home, il supereroe Marvel è sempre più al centro della scena.

A testimoniarlo, è il notevole livello di attenzione guadagnato dal trailer di annuncio di Marvel's Spider-Man 2. Pubblicato a sorpresa in occasione dello show Sony trasmesso lo scorso settembre 2021, il filmato ha infatti infranto un nuovo record. A circa quattro mesi di distanza dalla sua presentazione, il reveal trailer in lingua inglese disponibile sul Canale YouTube ufficiale di PlayStation ha superato la soglia delle 20 milioni di visualizzazioni. Per la precisione, nel momento in cui scriviamo, il valore si attesta sui 20.253.918.



Un numero più che notevole, che testimonia come il personaggio di Spider-Man continui ad esercitare una forte attrattiva sul grande pubblico. Al momento, non vi sono molti dettagli disponibili sul sequel del Marvel's Spider-Man di Insomniac Games, con la software house che ha collocato nel 2023 la finestra di uscita dell'esclusiva PlayStation 5. Con il debutto di Marvel's Spider-Man 2 ancora decisamente lontano, non resta dunque che riguardare proprio il trailer di annuncio del titolo, che vi riproponiamo in apertura a questa news.



E mentre Insomniac Games accoglie nuovi talenti, ricordiamo che il team di sviluppo è al lavoro anche sul misterioso Marvel's Wolverine per PS5.