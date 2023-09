Marvel's Spider-Man 2: PS5 rossa e statua di Venom in foto dal vivo: che spettacolo!

Siamo andati a Londra per giocare in anteprima Marvel's Spider-Man 2 restando colpiti da tutte le sue novità. Presto potremo parlarvene nel dettaglio, ma intanto per ingannare l'attesa potete buttare un occhio sulle spettacolari immagini scattate della PS5 a tema e della statua di Venom della Collector's Edition.

Oltre a provare a fondo la nuova avventura di Insomniac Games, siamo rimasti colpiti dalla bellezza della PS5 targata Marvel's Spider-Man 2, con tanto di DualSense completamente adattato per l'occasione. Il simbolo di Spider-Man con contrasto tra bianco e rosso è ciò che caratterizza una delle PS5 esteticamente più belle finora mai realizzate, quanto basta per mandare in estasi gli appassionati dell'Uomo Ragno in attesa della nuova avventura del loro supereroe Marvel preferito.

E cosa dire della statua di Venom inclusa nella Collector's Edition di Marvel's Spider-Man 2? La creazione ci mostra l'iconico villain in un acceso confronto con i due Spider-Man protagonisti dell'avventura, Peter Parker e Miles Morales, facendoci subito sognare la grande battaglia che il gioco completo metterà in scena a partire dal 20 ottobre 2023, data in cui Marvel's Spider-Man 2 farà finalmente il suo esordio sul mercato. In fondo alla notizia trovate i nostri scatti: cosa ne pensate?

Le potenzialità dell'opera sono tali che per il Sound director dei PlayStation Studios il mondo non è pronto per Marvel's Spider-Man 2: chissà dunque quali grande sorprese Insomniac avrà in serbo per i suoi appassionati. Venerdì 15 settembre alle 17:00 vi raccontiamo tutto quello che abbiamo visto a Londra, restate connessi su queste pagine, su Twitch, YouTube e TikTok per tutti gli aggiornamenti.