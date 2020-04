Marvel's Spider-Man 2 per PS5: rumor su Simbionte, Daredevil, meteo dinamico e altro

Marvel's Spider-Man 2 non è mai stato annunciato in via ufficiale, ma il fatto che sia in programma per PlayStation 5 viene dato per scontato dai più. Il primo capitolo ha riscosso un successo strepitoso e ha posto le basi per un nuovo universo Marvel tutto da scoprire.

Dopo le voci circolate in questi mesi, nelle scorse ore è apparso su Reddit un lunghissimo post ricco di presunti dettagli sul seguito di Marvel's Spider-Man: l'autore afferma d'aver ricevuto tutte quelle informazioni da un suo contatto che avrebbe partecipato/assistito ad un meeting di Insomniac Games su Zoom, durante il quale sarebbe stato mostrato un show-reel del gioco. L'incontro virtuale è realmente avvenuto - come potete vedere nel tweet del Community Director James Stevenson allegato in calce - ma ovviamente non siamo in grado di garantire la veridicità delle informazioni che stiamo per riportare.

Il gioco, secondo quanto affermato, comincia con una cutscene che offre una panoramica di una New York innevata, prima di condurre il giocatore in un appartamento, dove Peter sta effettuando una video-chiamata con MJ, che lo aggiorna su suoi spostamenti. Dalla conversazione emerge che il protagonista ha ricominciato a lavorare con il Daily Bugle in qualità di fotografo, e vengono fatti dei riferimenti agli avvenimenti della serie di DLC La Città che non Dorme Mai.

L'inverno ha portato con sé anche una nuova fisica per la gestione della neve, che si accumula sui tetti degli edifici, sui vestiti di Peter e reagisce al passaggio dei personaggi. Durante lo show-reel sono state mostrate tre differenti condizioni atmosferiche: pioggia leggera diurna, nevicata leggera diurna e nevicata pesante. Secondo il contatto dell'utente, il meteo e lo scorrere del tempo saranno dinamici.

Una delle sezioni mostrate sembra essere un omaggio alla celebre scena dei palloni aerostatici in Spider-Man 2. Saranno presenti delle missioni opzionali dinamiche volte a mostrare il ruolo di "amichevole ragnetto di quartiere", ma anche degli incarichi opzionali più complessi che coinvolgono Mysterio, un "certo avvocato di Hell's Kitchen" (Daredevil) e un uomo "Fantastico e focoso" (quasi sicuramente la Torcia Umana). Inoltre, pare che per la prima volta siano stati mostrati J. Jonah Jameson ed Eddie Brock in persona.

Il contatto afferma inoltre d'aver visto un Simbionte alla Oscorp che definisce come Proto-Venom (non è propriamente Venom). Questo dovrebbe ricoprire un importante ruolo nella trama e nell'economia del gioco. Il primo ospite del Simbionte è Harry, ma ben presto l'essere abbandona il suo corpo, costringendolo ad un periodo di recupero in ospedale, e si lega a Peter. È stato quindi mostrato il costume nero che prende ispirazione da Web of Shadows. L'introduzione del Simbionte non è solo visiva poiché, come spiega il contatto, tutti i costumi di Spider-Man avranno una versione legata al Simbionte. In questa configurazione ci sono meno attacchi disposizione, ma il combattimento diventa più rapido e fluido, e viene data la possibilità saltare da un avversario all'altro e di attaccare più bersagli alla volta. Le tute con il simbionte presentano un albero delle abilità separato.

Infine, vengono mostrate delle immagini legate ai tre DLC post-lancio, che dovrebbero coinvolgere Morbius, Carnage e Wraith. Insomniac sta anche valutando la possibilità di far controllare Miles, ma sono ancora agli inizi della progettazione e nulla è ancora deciso in maniera definitiva.

Ulteriori informazioni sono reperibili alla fonte, su Reddit. Come vi abbiamo già specificato, si tratta di voci non confermate, pertanto vi consigliamo di prenderle con le pinze.