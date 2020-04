Marvel's Spider-Man 2 su PS5: gli ultimi rumor erano falsi, svela la fonte

I rumor su Simbionte, meteo dinamico e altro su Marvel's Spider-Man 2 hanno tenuto banco per diversi giorni sui social e sui portali di settore. L'autore delle ultime indiscrezioni sul kolossal per PS5 di Insomniac Games, però, rinnega tutto e afferma di averle condivise "per la noia da quarantena" da Coronavirus.

L'artefice di questo scherzo dei cattivo gusto ha spiegato che "il presunto leak del 17 aprile che ho fatto girare era un fake, l'ho creato da zero perchè mi stavo annoiando in questo periodo di quarantena. Sono un grande appassionato di videogiochi e della serie di Spider-Man, volevo solo focalizzare l'attenzione dei fan su alcune delle novità che potrebbero rendere il sequel ancora migliore, ma la cosa mi è sfuggita di mano. Perciò, per ridurre al minimo i danni che ho provocato, sono qui per dissipare ogni vostro dubbio: quel leak era totalmente falso".

L'autore di questo leak rivelatosi completamente infondato prospettava un sequel dal comparto grafico sensazionale e da un impianto di gioco ancora più profondo e multisfaccettato, con dinamiche che avrebbero previsto il salvataggio di cittadini in difficoltà. Anche la trama sarebbe andata incontro a diversi cambiamenti, con un focus sulla sfida tra l'Uomo Ragno e Venom con delle apparizioni estemporanee di personaggio come la Torcia Umana de I Fantastici 4, come pure di Daredevil o Mysterio.

Con questa smentita, gli ultimi rumor "interessanti" (ma rigorosamente non confermati) rimangono quelli di metà marzo che ipotizzavano un lancio nel 2021 per Marvel's Spider-Man 2 su PS5 e un reveal completo che dovrebbe avvenire nel corso di questa estate.