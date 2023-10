Marvel's Spider-Man 2 punta al 90 di Metacritic? Shinobi602 alza le aspettative

Nel mentre monta la polemica riguardante la durata della campagna del gioco, mancano ormai poche settimane al debutto di Marvel's Spider-Man 2 e l'attesa per il ritorno dell'arrampicamuri cresce sensibilmente tra i possessori di PlayStation 5.

Ad incrementare, come se fosse necessario, le aspettative per l'ultima fatica di Insomniac Games, ecco arrivare le dichiarazioni di shinobi602, insider e utente particolarmente noto e stimato tra la community dei videogiocatori. Sulle pagine di ResetEra, shinobi ha dichiarato di essere entrato in contatto con qualcuno che ha provato con mano Marvel's Spider-Man 2 e che è rimasto sorpreso dalla qualità dell'action-adventure supereroistico.

I pareri sono tanto positivi che "Diciamo solo che personalmente ho la sensazione che potremmo vedere Insomniac superare un ostacolo che rimane imbattuto dai tempi di Ratchet and Clank 3 Up Your Arsenal. Almeno stando alle persone con cui ho parlato finora. Vedremo!". L'ostacolo a cui fa riferimento l'insider è il 90 di Metacritic, un traguardo che la compagnia di Sony non raggiunge, appunto, dalla pubblicazione di Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal risalente al 2004.

Se il titolo si rivelerà davvero un'esperienza tanto memorabile lo sapremo soltanto dal 20 ottobre, quando sarà finalmente disponibile su PlayStation 5. Nell'attesa, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Marvel's Spider-Man 2 per ulteriori approfondimenti.