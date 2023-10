Marvel's Spider-Man 2: qual è il livello massimo? Come ottenere il trofeo Amazing

Marvel's Spider-Man 2 prevede un sistema di progressione basato sull'avanzamento di livello dei due eroi della storia, Peter Parker e Miles Morales. Ogni aumento di livello ci avvicina a nuove ricompense. In questa guida scopriamo qual è il livello massimo che possiamo raggiungere e come ottenere il trofeo che lo riguarda.

I due protagonisti crescono di livello accumulando Punti Esperienza (PE) e, per nostra fortuna, il loro livello è condiviso. Ciò significa che i punti accumulati con Peter andranno anche a Miles e viceversa, consentendoci di farli progredire assieme.

Contrariamente a quanto verrebbe da pensare, il livello massimo che si può raggiungere è 60, non 100. Si tratta comunque di un lungo percorso, per agevolare il quale vi rimandiamo alla nostra guida per salire velocemente di livello in Marvel's Spider-Man 2.

Raggiunto il livello 60, continueremo a guadagnare PE, ma non saliremo oltre. Tuttavia, quando toccheremo la soglia massima del livello 60, sbloccheremo anche il trofeo d'argento "Amazing".

Per controllare quanti PE mancano per raggiungere il livello successivo, non dovremo far altro che premere il touchpad per visualizzare il menu. A quel punto, potremo consultare tutte le informazioni rilevanti sul livello nell'angolo in basso a destra dello schermo, incluso quanta manca al prossimo livello.

Dopo aver raggiunto il livello massimo, i giocatori avranno sbloccato ogni costume disponibile (tra quelli che si possono ottenere salendo di livello) e messo da parte abbastanza punti abilità per sbloccare ogni abilità in tutti e tre gli alberi di riferimento. Per un elenco completo, vi rimandiamo alla nostra guida alla progressione di Marvel's Spider-Man 2 con tutte le ricompense. In verità, chi ha preordinato il gioco o acquistato l'edizione Deluxe, potrà raggiungere quest'ultimo traguardo prima di raggiungere il livello 60, partendo con alcuni punti abilità in più.