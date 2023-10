Marvel's Spider-Man 2, quando arriva il New Game+? L'attesa non sarà lunghissima

Nel sottolineare l'importanza della patch di lancio di Marvel's Spider-Man 2, indispensabile per potersi godere l'esperienza al meglio, Insomniac Games ha anche fatto chiarezza sulle funzionalità che NON saranno presenti immediatamente al debutto, che ricordiamo essere fissato per venerdì 20 ottobre in esclusiva su PS5.

James Stevenson, responsabile del marketing e della comunicazione dello studio californiano, ha chiarito che al lancio Marvel's Spider-Man 2 sarà sprovvisto della funzionalità di replay delle missioni e della modalità New Game Plus. Il motivo? "Sviluppare videogiochi non è semplice", ha spiegato senza troppi giri di parole il Community Manager. Insomniac Games sta effettivamente lavorando su quelle due funzionalità, ma non è riuscita ad ultimarle in tempo per il debutto del 20 ottobre.

Ok, ma allora quando verranno messe a disposizione dei giocatori? Da quando vi abbiamo dato la notizia originale ci sono stati degli sviluppi. Incalzato da un utente, Stevenson si è infatti lasciato andare fornendo una finestra di lancio per la modalità New Game Plus, la quale "dovrebbe" arrivare entro la fine del 2023. Il responsabile della comunicazione ha usato il condizionale, lasciando dunque intendere che le cose potrebbero anche andare diversamente. Nessuna indicazione, invece, per quanto concerne la funzione di replay delle missioni.

Nonostante le suddette mancanze, il prodotto che arriverà sugli scaffali tra due giorni sarà ugualmente solido e meritevole dell'attenzione di qualsiasi possessore di PlayStation 5. Vi spieghiamo tutti i motivi in maniera più che approfondita nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2.