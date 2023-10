Marvel's Spider-Man 2: ecco quando arriverà il primo grosso aggiornamento post-lancio

Mancano poco più di 24 ore al debutto di Marvel's Spider-Man 2 e, in attesa di poter vivere la nuova avventura di Miles Morales e Peter Parker, è arrivata sui social la notizia relativa ad un grosso aggiornamento che Insomniac Games pubblicherà tra qualche settimana.

Il sempre ben informato account Twitter PlayStation Game Size ha infatti comunicato ai suoi follower che nel mese di dicembre arriverà un importante aggiornamento per Marvel's Spider-Man 2. Al centro della patch dovrebbero esserci ulteriori opzioni per l'accessibilità, ma non possiamo escludere che l'aggiornamento includa anche nuovi costumi gratis per i due ragnetti e qualche funzionalità extra come il New Game Plus. In ogni caso è ancora presto per scoprire i dettagli sull'update e bisognerà attendere qualche settimana per scoprire tutte le novità.

In ogni caso, è bene precisare che questa informazione non implica che da qui a dicembre 2023 il gioco non riceverà ulteriori aggiornamenti, anzi siamo sicuri che qualche update minore verrà pubblicato nei giorni successivi al lancio. Dopotutto si tratta di una produzione di rilievo ed è altamente probabile che gli sviluppatori rilasceranno piccole patch per sistemare eventuali bug o problematiche sorte in prossimità del lancio (se mai dovessero essercene, chiaramente).

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare l'esaustiva recensione di Marvel's Spider-Man 2 a cura di Giuseppe Arace.