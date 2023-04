Marvel's Spider-Man 2, quando arriveranno nuove informazioni? 'Solo un po' di pazienza'

Con la presenza di Starfield e Spider-Man nella scaletta del concerto dei The Game Awards 2023, il viaggio orchestrale che si terrà alla fine dell'anno continua ad accendere gli animi e le speranze dei videogiocatori che attendono impazientemente di conoscere nuove informazioni sul desiderato Marvel's Spider-Man 2.

Le notizie tardano ad arrivare e, benché la conclusione del mocap dell'attore di Peter Parker lasci intendere che Marvel's Spider-Man 2 sia sempre più vicino, gli utenti continuano a richiedere maggiori dettagli ad Insomniac Games. Dopo il recente post su Twitter dello studio di sviluppo realizzato per festeggiare la presenza della musica del franchise ai The Game Awards, non sono mancati alcuni commenti pungenti da parte dei videogiocatori.

In un botta e risposta con due utenti, oltre a far sapere che Marvel's Spider-Man 2 rimane in uscita per l'autunno di quest'anno, Insominac Games ha inviato la community ad avere ancora un po' di pazienza per l'arrivo di nuovi dettagli sulla produzione. "Non capisco perché ci stiate mettendo due anni solo per mostrare qualcosa" e "Allora perché non abbiamo visto nulla per due anni? Il gioco dovrebbe uscire tra pochi mesi, eppure non avete fatto nulla per mostrarci qualcosa". Sono questi i commenti di due utenti su Twitter, a cui Insomniac ha risposto affermando quanto segue:

"Perché siamo in cucina. C'è un buon profumo, ma vi chiediamo solamente un po' più di pazienza". Insomniac fa quindi sapere che Marvel's Spider-Man 2 arriverà nel corso degli ultimi mesi del 2023. Non ci resta che attendere ulteriori novità dalla stessa compagnia, nella speranza che l'amichevole Spidey di quartiere non tardi a farsi vedere.