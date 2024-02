Marvel's Spider-Man 2: quando esce la modalità Nuova Partita+?

Si è fatto attendere più del previsto, ma l'Aggiornamento 1.002 di Marvel's Spider-Man 2 con il New Game+ sta finalmente per divenire realtà. Ecco tutto quello che dovete sapere sul nuovo update, a cominciare dalla data di lancio!

Quando arriva la Nuova Partita+ di Marvel's Spider-Man 2?

L'attesa Modalità New Game+ (o Nuova Partita+, com'è conosciuta in lingua italiana) verrà messa a disposizione di tutti i possessori dell'esclusiva PlayStation 5 a partire da giovedì 7 marzo nell'ambito dell'Aggiornamento 1.002, ovviamente in via del tutto gratuita.

La Nuova Partita+ consente ai giocatori di Marvel's Spider-Man 2) di riaffrontare l'intera l'avventura con un livello di difficoltà maggiore conservando al contempo tutte le abilità e i costumi sbloccati in precedenza. A rendere il nuovo playthrough ancor più interessante ci pensano i nuovi Livelli Ultimate, il cui completamento garantirà lo sblocco di nuovi stili per molti dei costumi Simbionte di Peter.

Cos'altro c'è di nuovo nell'aggiornamento 1.002 di Marvel's Spider-Man 2?

La Modalità Nuova Partita+ non rappresenta l'unica novità dell'aggiornamento 1.002 di Marvel's Spider-Man 2 del 7 marzo 2024, dal momento che sono inclusi anche due nuovi costumi gratuiti "Gala Infernale" per Peter e Miles, la possibilità di scegliere il colore delle tecniche simbiontiche, la modalità action-figure e nuovi sticker per la Photo Mode, e importanti funzioni per l'accessibilità come le descrizioni audio e la lettura dello schermo.

A completare il quadro ci pensano altri due costumi aggiuntivi per Peter e Miles chiamati Fly N' Fresh, frutto della collaborazione tra Insomniac Games, Marvel Games e Gameheads. A differenza dei costumi Gala Infernale, i Fly N' Fresh verranno proposti in Accesso Anticipato dal 7 marzo al 5 aprile 2024 al prezzo di 4,99 euro. PlayStation e Insomniac si impegnano a donare l'intero ricavato dalla vendita, fino ad un massimo di un milione di dollari, a Gameheads e ai suoi progetti per l'emancipazione dei giovani svantaggiati economicamente e per estrazione etnica. I costumi Fly N' Fresh verranno poi distribuiti gratuitamente in un secondo momento.