Marvel's Spider-Man 2: quando esce e dove si trova il fumetto prequel gratis?

Sony ha annunciato l'arrivo di un fumetto prequel di Marvel's Spider-Man 2, ma quando esce e come fare per reperirlo dall'Italia? Ecco tutto quello che sappiamo.

Il fumetto prequel di Marvel's Spider-Man 2 verrà distribuito gratuitamente negli Stati Uniti presso le librerie aderenti in occasione del Free Comic Book Day in programma sabato 6 maggio. In alternativa sarà possibile scaricare il volume tramite l'app Marvel Unlimited o dal sito Marvel.com sempre a partire dal 6 maggio per i residenti in Nord America.

E per quanto riguarda l'Italia? Sony specifica che "il fumetto verrà distribuito sui mercati internazionali più avanti, in formato digitale scaricabile dall'app Marvel Unlimited." A quanto pare quindi in Europa e altri mercati il fumetto verrà distribuito solamente in formato digitale, sempre scaricabile gratuitamente. Non si parla di fumetto in formato fisico al di fuori degli USA, almeno per ora, chissà però, aggiungiamo noi, che una simile iniziativa non possa trovare spazio in una Limited Edition di Marvel's Spider-Man 2 con fumetto prequel incluso, ma questa è solamente una nostra ipotesi.

Marvel's Spider-Man 2 è atteso per l'autunno 2023, Sony ha confermato nuovamente che il gioco di Insomniac Games farà il suo debutto su PS5 entro la fine dell'anno, la data di uscita precisa però non è ancora stata annunciata.