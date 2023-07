Marvel's Spider-Man 2: quando inizia il preload su PS5?

I preordini di Marvel's Spider-Man 2 sono stati aperti nel mese di giugno, il gioco uscirà a ottobre in esclusiva su PS5, nel frattempo il PlayStation Store ci svela la data di inizio del preload, ecco quando potremo iniziare a scaricare il nuovo gioco dell'Uomo Ragno.

Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile per il preload su PlayStation 5 dal 13 ottobre alle 09:00 AM ET, corrispondenti alle 15:00 ora italiana dello stesso giorno. Questo vuol dire che tutti coloro che hanno effettuato il preordine digitale potranno scaricare Marvel's Spider-Man 2 con una settimana di anticipo rispetto al lancio, avendo così tutto il tempo necessario per scaricare il gioco e farsi trovare pronti per il day one.

Al momento non sappiamo la dimensione esatta di Marvel's Spider-Man 2, su PlayStation 5 Marvel’s Spider-Man Remastered pesa 56 GB, PlayStation Store riporta che il gioco verrà ospitato su un solo Blu-Ray (e non su due dischi) dunque ci si aspetta un peso non superiore ai 100 GB.

Marvel's Spider-Man 2 sarà al Comic-Con di metà luglio e chissà che dall'evento di San Diego non possa arrivare un nuovo trailer o un video gameplay della prossima avventura di Peter Parker e Miles Morales, disponibile dal 20 ottobre 2023 in esclusiva assoluta su PlayStation 5.