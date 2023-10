Marvel's Spider-Man 2 quando inizia il preload su PS5? Data e ora in Italia

Mancano ormai due settimane al debutto ufficiale di Marvel's Spider-Man 2, l'attesissima esclusiva PlayStation 5 ad opera di Insomniac Games che ci permetterà di vestire i panni di Peter parker e Miles Morales. Vista l'importanza del gioco, Sony ha deciso di applicare regole esclusive al preload.

A differenza di quanto accade solitamente con i prodotti in uscita sul PlayStation Store, Marvel's Spider-Man 2 potrà essere scaricato con un anticipo superiore alle classiche 48 ore. Come segnalato dall'account Twitter PlayStation Game Size, che estrapola informazioni di qualsiasi tipo dal database dello store Sony, i giocatori che hanno preordinato l'edizione digitale del titolo potranno avviare il download allo scoccare della mezzanotte del 13 ottobre 2023. In poche parole, potrete scaricare tutti i file necessari all'esecuzione del gioco con una settimana d'anticipo: in questo modo, anche gli utenti con una connessione meno performante avranno tutto il tempo di ultimare il download ed essere pronti al momento dello sblocco.

Per chi non lo sapesse, il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 20 ottobre 2023 in esclusiva su PlayStation 5. Se volete saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro speciale su come Marvel's Spider-Man 2 sfrutta le peculiarità di PlayStation 5.