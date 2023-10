Marvel's Spider-Man 2: quando il lancio su PC? La nostra ipotesi

Marvel's Spider-Man 2 non è (ancora?) stato annunciato per PC ma la strada tracciata da Sony è ormai chiara ed è logico pensare che un grande blockbuster come il gioco Insomniac arriverà prima o poi anche su Windows, così come accaduto con Marvel's Spider-Man Remastered e Marvel's Spider-Man 2. Ma quando?

Quando esce Marvel's Spider-Man 2 su PC? E' sicuramente una domanda interessante ma una risposta certa non c'è, possiamo però provare a fare delle ipotesi.



La maggior parte dei giochi Sony usciti su PS4 o PS5 sono poi arrivati su Windows circa due anni dopo il lancio su console, ma è probabile che il publisher punti a ridurre questo gap in futuro, per fare in modo che la pubblicazione su PC e PS5 sia più vicina.



Ad esempio Horizon Forbidden West uscirà su PC all'inizio del 2024, ovvero due anni dopo l'arrivo su PS4 e PS5 (febbraio 2022) ma seguendo questo ragionamento, Marvel's Spider-Man 2 non uscirebbe su Windows prima della fine del 2025, una tempistica forse esagerata.



Ed ecco allora che si potrebbe pensare ad un lancio tra un anno, alla fine del 2024, anche se in linea cronologica Sony potrebbe decidere di dare priorità alle versioni PC di Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok, non ancora annunciate ma certamente probabili.



Eccoci dunque tornare alla domanda iniziale: quando uscirà Spider-Man 2 su PC? Noi ipotizziamo un debutto durante l'autunno 2024 o al più tardi nei primi mesi de 2025, non ci resta che aspettare per saperne di più.