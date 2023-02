Marvel's Spider-Man 2: a quando il primo trailer o gameplay? Al Super Bowl è troppo presto

Marvel's Spider-Man 2 sarà probabilmente la più grande esclusiva PlayStation del 2023, al momento non sappiamo molto sul gioco di Insomniac Games ma presumibilmente prossimamente Sony darà il via alla campagna marketing e finalmente vedremo il sequel di Marvel's Spider-Man in azione. Ma quanto dovremo aspettare?

Idealmente la campagna promozionale di Marvel's Spider-Man 2 dovrebbe iniziare in primavera, con l'estate che si preannuncia una stagione caldissima in questo senso. Jeff Grubb ha parlato di un PlayStation Showcase a giugno e questa potrebbe essere l'occasione giusta per vedere il gioco in azione, sembra che Sony abbia previsto anche uno State of Play ad aprile ma questo dovrebbe essere un evento di minor portata e dunque Spider-Man potrebbe non essere presente?

C'è anche chi ha pensato ad una apparizione di Marvel's Spider-Man 2 al Super Bowl di domenica 12 febbraio ma sembra troppo presto anche solo per un teaser, mentre è confermata la presenza di God of War Ragnarok al Super Bowl, certo una sorpresa è sempre possibile ma sembra davvero prestissimo considerando che il gioco Insomniac Games non uscirà prima dell'autunno.

Insomma, a nostra parere difficilmente sapremo qualcosa di più prima della tarda primavera e l'appuntamento con il PlayStation Showcase sembra calzare a pennello per la pubblicazione del gameplay di Marvel's Spider-Man 2.