Marvel's Spider-Man 2, Ray Tracing attivo in tutte le modalità grafiche: ecco perché

Solitamente, chi sviluppa su console Sony e Microsoft di ultima generazione preferisce disattivare il Ray Tracing nei preset grafici che prediligono il framerate alla risoluzione. Come suggerito dalle nostre analisi sulla modalità Performance di Marvel's Spider-Man 2, la prossima esclusiva PS5 farà eccezione.

Con un commento di James Stevenson dalle colonne del suo profilo Twitter/X, il Direttore delle Comunicazioni e del Marketing di Insomniac Games spiega perché gli sviluppatori di Marvel's Spider-Man 2 hanno deciso di non rinunciare al Ray Tracing per nessuno dei preset grafici della prossima avventura supereroica dei PlayStation Studios, e questo a dispetto delle ingenti risorse computazionali richieste solitamente dall'utilizzo di questa tecnologia per la gestione in tempo reale di aspetti come l'illuminazione dinamica, le ombre o i riflessi.

Riprendendo le dichiarazioni del collega Mike Fitzgerald (Director of Core Technology di Marvel's Spider-Man 2), l'esponente di Insomniac dichiara che "non esiste alcuna modalità in cui il Ray Tracing sia disattivato perché non ce n'è bisogno. Abbiamo davvero capito come restiture a schermo il livello di dettaglio grafico più adatto per i giocatori di Marvel's Spider-Man 2 e vogliamo assicurarci che ogni appassionato lo percepisca".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere la nostra ultima anteprima Marvel's Spider-Man 2 su PS5, un kolossal due volte più grande per approfondire i temi trattati nel video dello State of Play e, ovviamente, ingannare l'attesa per il lancio della nuova esclusiva PS5, previsto per l'ormai non troppo lontano 20 ottobre.