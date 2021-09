Marvel's Spider-Man 2 è realtà! Peter Parker e Miles Morales combattono in video su PS5

Nella vetrina mediatica del PlayStation Showcase del 9 settembre, i ragazzi di Insomniac Games hanno presentato ufficialmente Marvel's Spider-Man 2, il sequel del kolossal a mondo aperto lanciato nel 2018 su PS4 e riproposto in edizione ottimizzata su PlayStation 5 al lancio della console Sony di ultima generazione.

Il prossimo capitolo dell'avventura ambientata nell'universo Marvel continuerà il viaggio iniziato da Peter Parker e proseguito nell'episodio stand-alone dedicato a Miles Morales per dare forma a quella che, a detta degli stessi autori di Insomniac, sarà "l'esperienza singleplayer più epica di sempre".

Sempre dalla viva voce degli sviluppatori della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios apprendiamo che Marvel's Spider-Man 2 non sarà un titolo cross-gen ma vedrà la luce esclusivamente su PlayStation 5, con finestra di lancio già fissata nel 2023 (anche se non sappiamo se nella prima o nella seconda metà dell'anno).

Dalle pagine del PS Blog, i rappresentanti della software house di Burbank sottolineano che "sarà molto eccitante spingere al massimo le capacità di PS5, ma simao ugualmente carichi ed entusiasti nel sapere che daremo forma a una storia completamente nuova per Peter e Miles in questo sequel. Proprio come nei nostri precedenti titoli di Spider-Man, non vogliamo solo raccontare una grande storia di supereroi ma anche offrire una narrazione umana e avvincente, piena di umorismo e di emozioni che consentano ai fan di vedere in profondità cosa si cela dietro la maschera".