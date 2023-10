Marvel's Spider-Man 2, record per l'esclusiva PS5: 2,5 milioni di copie vendute in 24 ore

A distanza di qualche giorno dal debutto di Marvel's Spider-Man 2 su PlayStation 5, il colosso nipponico ha pubblicato un post sui social per ringraziare i fan e sottolineare l'incredibile traguardo raggiunto dal titolo Insomniac Games.

Come segnalato da Sony PlayStation su Instagram, il gioco con protagonisti Peter Parker e Miles Morales ha raggiunto la ragguardevole cifra di 2,5 milioni di copie vendute nelle prime ventiquattro ore dal lancio, avvenuto lo scorso 20 ottobre 2023. Si tratta a tutti gli effetti di un record per un prodotto firmato PlayStation Studios, poiché è ora il gioco venduto più velocemente nella storia delle esclusive Sony.

Purtroppo non è chiaro quali siano le cifre raggiunte ad oggi dal gioco, ma siamo sicuri che nei prossimi giorni non mancheranno aggiornamenti sui dati di vendita relativi alla prima settimana di permanenza di Marvel's Spider-Man 2 sul mercato, che potrebbero anche far registrare all'azienda giapponese un altro record.

In attesa di scoprire come sta andando il gioco in termini di vendite in giro per il mondo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida con i consigli su come sbloccare ogni singolo costume di Peter e Miles in Marvel's Spider-Man 2.