Marvel's Spider-Man 2 resta a bocca asciutta ai Game Awards: non ha vito neanche un premio

Se avete letto l'elenco di tutti i premiati ai The Game Awards 2023, non vi sarà sfuggito un dettaglio: nonostante le sue sette candidature, Marvel's Spider-Man 2 non ha vinto neanche una statuetta.

Marvel's Spider-Man 2 arrivata ai Game Awards forte di sette nomination, candidato per i premi Game of the Year, Best Game Direction, Best Narrative, Best Accessibility, Best Audio Design, Best Action/Adventure e Best Performance.

Nello specifico, il premio gioco dell'anno è andato a Baldur's Gate 3 mentre Best Game Direction e Best Narrative sono stati vinti da Alan Wake II. Il premio per l'accessibilità va a Forza Motorsport, Best Audio Design finisce sempre in casa Microsoft per Hi-Fi Rush, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si è aggiudicato il premio miglior gioco Action Adventure mentre Neil Newbon (Baldur's Gate 3) si aggiudica la statuetta per il premio Best Performance.

Per il gioco di Insomniac Games dunque una serata piuttosto magra quella dei The Game Awards, l'avventura dell'Uomo Ragno ha dovuto "cedere" di fronte ai riconoscimenti assegnati a Baldur's Gate III e Alan Wake II, tra i giochi più premiati dell'evento.

Marvel's Spider-Man 2 può comunque consolarsi con il record di esclusiva Sony venduta più velocemente di sempre nella storia delle console PlayStation.