Marvel's Spider-Man 2: che fine hanno fatto Rhino e Shocker?

Sebbene in Marvel's Spider-Man 2 vi siano tantissimi villain, ve ne sono un paio che sono misteriosamente scomparsi dopo il primo capitolo e lo spin-off su Miles Morales. Ci stiamo riferendo in particolare a Rhino e Shocker: che fine hanno fatto?

Prima di proseguire, è bene sapere che le informazioni che stiamo per svelarvi potrebbero contenere anticipazioni sulla trama dell'esclusiva PlayStation 5, quindi vi invitiamo a procedere con la lettura solo se non temete alcun tipo di spoiler.

Aleksei Sytsevich, il villain conosciuto come Rhino per via della sua imponente armatura che lo fa somigliare ad un rinoceronte, ed Herman Schultz, altro storico nemico del ragno noto ai più con lo pseudonimo di Shocker, non si vedono mai per tutta l'avventura. I giocatori più, attenti, però, hanno notato che nella sala dei trofei di Kraven il Cacciatore è possibile vedere il casco di Shocker e la testa di Rhino.

Pur trattandosi di un semplice dettaglio nascosto, ciò sembra confermare la morte dei due villain nell'universo creato da Insomniac Games. Questo porta a quattro il numero delle vittime di Kraven, che ha quindi fatto fuori non solo Scorpion e l'Avvoltoio, ma anche gli altri due villain del primo capitolo.

Avete già dato un'occhiata alla nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2?