Marvel's Spider-Man 2: ci saranno ricompense per chi ha giocato i capitoli precedenti?

Nel mentre qualcuno ha già platinato Marvel's Spider-Man 2 prima ancora che l'action-adventure sia stato pubblicato, Insomniac Games svela se ci sarà la possibilità di riscattare ricompense in-game nel caso si abbia giocato ai capitoli precedenti della serie Sony.

La domanda è stata posta dai giocatori al community director di Insomniac, James Stevenson, che su X/Twitter ha però spento le speranze dei fan. Questa la concisa replica di Stevenson riguardo all'eventuale inclusione di bonus e premi per chi avesse giocato a Marvel's Spider-Man e/o Marvel's Spider-Man Miles Morales: "Non ce ne sono".

Miles Morales non ha offerto alcuna ricompensa in-game per aver importato un salvataggio dal gioco originale del franchise, ma sembrerebbe che Insomniac avesse in programma di includerne. Poco dopo il lancio, i giocatori hanno iniziato a segnalare di aver ricevuto il seguente messaggio: "Grazie per aver giocato a Marvel's Spider-Man, hai sbloccato un nuovo costume e degli adesivi". Tuttavia, non ci fu mai nulla da riscattare e sembra che il messaggio fosse legato ad una feature rimossa. Insomniac non sarebbe stata nuova a questo tipo di operazione, avendo in passato concesso ai giocatori diverse ricompense da sbloccare all'interno dei giochi della serie di Ratchet & Clank.

In attesa del debutto in programma per il 20 ottobre su PS5, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Marvel's Spider-Man 2 per ulteriori approfondimenti sul titolo.