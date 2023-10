Marvel's Spider-Man 2: dove sono i riconoscimenti per Cates e Stegman, autori di Venom?

Marvel's Spider-Man 2 ha mandato in visibilio la critica e fatto aprire i portafogli ad oltre 2,5 milioni di videogiocatori in appena 24 ore, tuttavia sta facendo parlare di sé anche per questioni negative. Oltre ad aver confuso la bandiera cubana con quella portoricana, secondo i fan Insomniac non avrebbe riconosciuto il lavoro altrui.

Quest'oggi l'illustratrice nota come Kit Kat ha fatto notare su X (ex Twitter) che nel gioco non è presente alcun riconoscimento nei confronti di Donny Cates e Greg Stedman, i due autori di Venom (2018), fumetto al quale Insomniac Games si sarebbe fortemente ispirata per la creazione della sua versione del simbionte. "A quanto pare i loro nomi non sono neppure nei titoli di coda. Hanno preso l'intero look del simbionte creato da loro e non li hanno neppure menzionati".

L'illustratrice non riesce proprio a mandare giù il mancato riconoscimento del lavoro di Cates e Stedman, e come lei anche molti altri utenti, i quali hanno giudicato irrispettoso il comportamento dello studio di Ted Price. Quando qualcuno ha provato a giustificare gli sviluppatori affermando che non sono tenuti a menzionarli poiché i diritti del personaggio appartengono alla Marvel, Kit Kat fatto notare che invece Sony l'ha fatto nei suoi due film di Venom: "Sony li ha accreditati per i film di Venom, anche se questi hanno preso meno materiale dalla loro run. Il pagamento potrà anche spettare a Sony, ma la responsabilità per non averli riconosciuti spetta ad Insomniac Games".

Restiamo in attesa di una risposta da parte dello studio californiano, intanto - se avete già completato il gioco - vi consigliamo di leggere la nostra spiegazione e le nostre teorie sul finale di Marvel's Spider-Man 2.