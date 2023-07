Marvel's Spider-Man 2: ritorna Mister Negativo, il suo doppiatore esulta

Nel suo account Twitter, Stephen Oyoung, che ha doppiato e interpretato Mister Negativo nel gioco originale, ha celebrato il ritorno del personaggio condividendo il fotogramma in cui il suo personaggio appare nello story trailer di Marvel's Spider-Man 2.

"È tornato!", esulta l'attore nel suo tweet. Nel trailer, effettivamente, si intravede una breve sequenza in cui Miles Morales si imbatte in Mister Negativo (alias Martin Li), indossando quella che sembra essere una divisa da carcerato e sfoggiando un taglio di capelli più lungo.

Coloro che hanno giocato al primo capitolo sanno che Li è uno dei primi protagonisti che Peter Parker affronta e ha un ruolo cruciale nella storia. Dopo la scomparsa di Li, apprendiamo più avanti nel gioco che l'uomo è stato arrestato.

Mister Negativo entra quindi di diritto nella lista di tutti i villain confermati in Marvel's Spider-Man 2. La community ha risposto con entusiasmo al tweet dell'attore, sottolineando di non vedere l'ora di ritrovarlo in azione in questo nuovo episodio. Alcuni lo definiscono anche "il miglior villain dei giochi Spiderman".

Non resta che scoprire cosa Mister Negativo stia tramando questa volta, ammesso che sia così. Vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 è previsto arrivare in esclusiva Playstation 5 il 20 Ottobre 2023.