Marvel's Spider-Man 2, alla scoperta dei villain: la potenza di PS5 nel design di Lizard

"Cosa significa veramente interpretare la mente e il corpo di un rettile?". Dopo lo spot TV in italiano di Marvel's Spider-Man 2, i ragazzi di Insomniac si rivolgono ai fan dell'arrampicamuri per svelare numerosi dettagli inediti su Lizard, uno dei tanti supercriminali che dovremo affrontare insieme a Peter e Miles.

È la direttrice grafica senior di Insomniac, Jacinda Chew, ad accompagnarci in questo nuovo viaggio nell'universo interattivo di Marvel's Spider-Man 2 per discutere del lavoro svolto dal team californiano per plasmare i personaggi e i villain più importanti dell'esclusiva PlayStation 5.

Dal livello di dettaglio delle zanne e della pelle da rettile, passando per gli abiti da medico indossati nelle fasi in cui è meno 'agitato', Lizard ci viene descritto come un personaggio che si inserisce alla perfezione nel tessuto narrativo e nelle dinamiche di gameplay di Marvel's Spider-Man 2.

In questa sua nuova reinterpretazione, Lizard sarà persino dotato di aculei che lo renderanno ancora più aggressivo: anche gli occhi sono stati ridisegnati per far sì che le sue pupille reagiscano alla luce come quelle dei gatti, il tutto gestito in tempo reale su PS5. A detta di Chew, i ragazzi di Insomniac hanno attinto alla potenza computazionale della console Sony per simulare in maniera realistica la muscolatura, le fluttuazioni della pelle in base al vento e persino la fedeltà con cui la schiena e le singole ossa modificano la postura di Lizard in funzione dei movimenti e delle animazioni di combattimento.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il nuovo kolossal action adventure di Insomniac sarà disponibile dal 20 ottobre in esclusiva su PlayStation 5: nel caso ve lo foste perso, qui trovate un nostro speciale su Marvel's Spider-Man 2 al top su PS5 tra DualSense, Ray Tracing e SSD.