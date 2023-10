Marvel's Spider-Man 2: problemi per la versione su disco, l'installazione si ferma al 36%

Erano molti i videogiocatori in trepidante attesa della giornata di ieri 20 ottobre 2023, che ha rappresentato il day one dell'esclusiva PlayStation 5 più attesa del 2023, Marvel's Spider-Man 2. Purtroppo, alcuni hanno visto la loro festa rovinata da un inaspettato e fastidioso problema durante la fase di installazione.

Stando alle testimonianze raccolte in giro per il web dalla redazione statunitense di IGN, un numero tutt'altro che insignificante di videogiocatori non riesce ad installare la versione fisica di Marvel's Spider-Man 2 sull'SSD di PlayStation 5. Gli interessati affermano che il processo di installazione si arresta al 36%, senza che ci sia la possibilità di fare qualcosa per farlo ripartire e giungere a conclusione. Gli utenti le hanno già provate tutte: disconnettere PlayStation 5 da internet, ripristinare i dati di fabbrica, pulire la cache, ricostruire il database... ma nulla di tutto ciò sembra dare i risultati sperati, l'installazione si ferma sempre al 36%. Un utente afferma di aver riprovato ben cinque volte senza ottenere alcun risultato, mentre un altro dice di essersi recato da GameStop per farsi sostituire il disco, anche in questo caso invano.

I report si stanno moltiplicando in rete, da Reddit a ResetEra fino ad arrivare a X, ma Insomniac Games non ha ancora commentato ufficialmente la faccenda, limitandosi a invitare i giocatori a segnalare qualsiasi problema al supporto clienti. Probabilmente gli sviluppatori californiani stanno ancora raccogliendo testimonianze e cercando di capire la natura del problema. Tra voi c'è qualcuno impossibilitato ad installare Marvel's Spider-Man 2 da disco? Se sì, fatecelo sapere nei commenti e segnalate l'accaduto al link allegato poc'anzi.