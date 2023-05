Marvel's Spider-Man 2, un sequel più spaventoso: spuntano le testimonianze

Alla vigilia del nuovo appuntamento con il PlayStation Showcase e dopo la lunga assenza di Sony dalla scena degli eventi live, le aspettative della community videoludica sono altissime.

Tra i giochi più attesi sul palco dell'evento spicca sicuramente Marvel's Spider-Man 2, la cui finestra di lancio resta caparbiamente ancorata al 2023. In vista del ritorno in scena di Peter Parker e Miles Morales, diversi fan dell'eroe Marvel hanno condiviso in rete alcuni interessanti messaggi.

Sembra infatti che che diversi appassionati abbiano avuto modo di imbattersi in Tony Todd, Nadji Jeter e Yuri Lowenthal nel corso di convention e fiere tenutesi di recente negli USA. Durante gli appuntamenti, alcuni fortunati avrebbero avuto modo di scambiare poche battute con il trio di attori coinvolti nello sviluppo di Marvel's Spider-Man 2. Pur non potendo rivelare molti dettagli, questi ultimi avrebbero invitato i giocatori ad attendersi un titolo ambizioso e con una nota più cupa rispetto al predecessore. L'interprete di Miles Morales, in particolare, avrebbe invitato un fan a prepararsi a giocare Marvel's Spider-Man 2 al buio e con le cuffie, per trarre il meglio dall'esperienza PS5.

Al momento, ovviamente, non c'è modo di essere certi delle informazioni riportate dai singoli utenti, ma un nuovo reveal del titolo Insomniac Games potrebbe essere ormai davvero vicino. Nel ricordare che il PlayStation Showcase sarà trasmesso nella serata di mercoledì 24 maggio, segnaliamo che la software house ha definitivamente confermato che Marvel's Spider-Man 2 non avrà una modalità cooperativa.