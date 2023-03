Marvel's Spider-Man 2 a settembre su PS5? Il doppiatore di Venom ci ripensa

Ormai avrete letto delle informazioni che il doppiatore di Marvel's Spider-Man 2 ha diffuso tramite i suoi canali social ufficiali. A distanza di qualche ora, però, l'uomo ha deciso di pubblicare un secondo post per ritrattare tutte le sue precedenti dichiarazioni.

L'attore e doppiatore Tony Todd, che aveva anticipato qualche dettaglio in merito alla finestra di lancio del titolo Insomniac Games e al mese in cui Sony inizierà la campagna di marketing, ha infatti realizzato un altro post sui social per placare gli animi. Accompagnando il messaggio ad un suo scatto immerso in una grossa vasca, Todd ha dichiarato che non verranno svelate ulteriori informazioni sul gioco e che tutto ciò che è stato detto di recente è stato un delirio provocato dal jet lag. Insomma, si tratta di un modo per porre rimedio ad una situazione piuttosto delicata, magari dopo aver ricevuto un avvertimento da parte del team di sviluppo e di Sony, furiosi per le dichiarazioni del doppiatore.

In attesa di saperne di più, magari dai diretti interessati, vi ricordiamo che Tom Henderson è sempre più convinto dell'uscita del nuovo modello di PS5 con lettore estraibile in concomitanza con Marvel's Spider-Man 2, magari anche con un bundle dedicato.