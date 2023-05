Marvel's Spider-Man 2 solo single player, sarà pura next-gen! Gli ultimi rumor

C’è grande attesa per il reveal del gameplay di Marvel’s Spider-Man 2, il gioco Insomniac Games sarà quasi certamente uno dei protagonisti del PlayStation Showcase del 24 maggio (a proposito, seguitelo con noi sul canale Twitch di Everyeye!), occasione che ci permetterà di vedere Spider-Man e Miles Morales in azione su PS5 per la prima volta.

Marvel’s Spider-Man 2 arriverà entro la fine del 2023 ma in queste ore i rumor si sprecano: facciamo un riassunto a poche ore dal nuovo attesissimo evento di Sony.

Insomniac non ha dubbi sulla qualità del gioco ed ha più volte affermato che Marvel’s Spider-Man 2 sarà il gioco più ambizioso mai prodotto dallo studio, una dichiarazione che ha ovviamente contribuito ad alzare l’hype verso il sequel del videogioco di supereroi più venduto di sempre negli Stati Uniti. A metà maggio, in occasione del Free Comic Book Day, è stato pubblicato il fumetto prequel di Marvel’s Spider-Man 2 con Peter Parker, Miles Morales e Mary Jane impegnati ad affontare la terribile minaccia di The Hood, una storia che vi consigliamo di leggere per scoprire alcuni retroscena sugli eventi di Marvel’s Spider-Man 2.

Marvel’s Spider-Man 2 si candida a diventare probabilmente uno dei giochi in grado di mostrare le potenzialità di PlayStation 5, l’insider e leaker Millie A ha parlato di animazioni incredibili sopratutto per quanto riguarda i salti e il dondolamento in volo tra un grattacielo e l’altro. Millie A paragona la sensazione di stupore a quella garantita all’epoca dai primi trailer di Killzone e Motorstorm, da Snake sul ponte in Metal Gear Solid 2 e ai riflessi delle auto di Gran Turismo 3.

Anche Jim Ryan, presidente e CEO di PlayStation, si è sbilanciato affermando che il gioco sarà totalmente next-gen, Insomniac non è voluta scendere a compromessi per realizzare il miglior gioco di Spider-Man possibile, da qui la decisione di non far uscire il gioco su PlayStation 5 concentrandosi solo sulla console di attuale generazione.

Nelle ultime ore si è diffuso anche un rumor legato alla presenza della co-op, alimentato dall’attore Nadji Jeter, interprete di Miles Morales: Insomniac Games è intervenuta su Twitter ribadendo che Marvel’s Spider-Man 2 è un’epica avventura single player. Jeter ha poi dichiarato che Miles potrà usare le ragnatele in modi ancora più originali e fantasiosi rispetto al passato, inoltre ha rivelato la presenza di numerosi simbionti in funzione della battaglia contro Venom, quest’ultimo personaggio sembra inoltre garantire la presenza di una trama più cupa e oscura rispetto al precedente episodio.

Infine, spazio ad un leak sulla data di uscita. Secondo IGN Spagna Marvel’s Spider-Man 2 uscirà il 18 ottobre 2023 su PS5 e PC, lo screenshot del sito trapelato su Reddit si è rivelato però completamente falso e dunque non ci resta che attendere il 24 maggio per scoprire la vera data di uscita del gioco.