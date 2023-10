Marvel's Spider-Man 2: Sony ha pubblicato una versione censurata senza riferimenti LGBTQ+

Marvel's Spider-Man 2 è stato censurato in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, Sony e Insomniac hanno pubblicato in questi territori una versione modificata del gioco, senza alcun tipo di riferimento o elemento LGBTQ+, così da poter ottenere il visto per la vendita.

Questa versione di Marvel's Spider-Man 2 include il doppiaggio in arabo, testi localizzati e la completa rimozione di elementi LGBTQIA, ad esempio non ci sono bandiere arcobaleno che sventolano a New York ed è stata modificata una missione secondaria con protagonista una coppia gay, dove i due protagonisti maschili vengono fatti passare per amici non impegnati in una relazione.

In generale, il gioco in vendita in Medio Oriente presenta minori elementi di inclusività e come detto, la censura di alcuni elementi considerati dalle istituzioni locali come propaganda LGBT. Insomniac e Sony, da parte loro, non hanno commentato la vicenda, tutto quello che sappiamo è che la versione di Marvel's Spider-Man 2 in vendita in alcune zone del Medio Oriente risulta di fatto differente dall'edizione che abbiamo avuto modo di giocare in Europa.

Nel 2022, un modder ha rimosso le bandiere arcobaleno da Marvel's Spider-Man per PC, ricevendo numerose polemiche e venendo bannato a vita da NexusMods per il suo gesto.