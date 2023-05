Marvel's Spider-Man 2, sorpresona da Sony: in arrivo in fumetto prequel, ecco quando esce!

Per festeggiare il Free Comic Book Day, Insomniac Games, Marvel e Sony Interactive Entertainment annunciano a sorpresa il fumetto prequel di Marvel's Spider-Man 2, l'attesissima avventura a mondo aperto in arrivo in esclusiva su PlayStation 5 più avanti nel 2023.

Realizzato in collaborazione con la Casa delle Idee, il fumetto prequel della prossima avventura videoludica di Spidey racconterà le gesta compiute dall'amichevole supereroe di quartiere per fronteggiare la minaccia rappresentata da The Hood insieme a Miles Morales e Mary Jane Watson.

A rinsaldare ulteriormente il legame tra il fumetto e il videogioco ci penserà Christos Gage, uno degli sceneggiatori dell'originario Marvel's Spider-Man nonché scrittore del nuovo comic Marvel. Il fumetto sarà disponibile dal 6 maggio in edizione fisica presso i negozi selezionati e successivamente in digitale sui portali di Marvel Unlimited e Marvel.com.

La storia raccontata dal fumetto darà modo a Insomniac Games di aprire una finestra sugli eventi vissuti da Peter, Miles e MJ a cavallo tra Marvel's Spider-Man e Spider-Man Miles Morales: cosa sta combinando Pete ora che ci sono due Spidey in città? Come va Miles a scuola? E come procede la carriera giornalistica di Mary Jane?

In attesa di sfogliare il nuovo fumetto Marvel incentrato sulle gesta videoludiche dell'Uomo Ragno, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento sulla storia di Venom nei videogiochi, non solo Spider-Man.