Marvel's Spider-Man 2: lo spettacolo dell'open world in nuove clip leakate

Un leak ha già svelato tutti i costumi di Marvel's Spider-Man 2, ma ulteriore materiale trapelato in rete ci mostra altro dell'attesa esclusiva PlayStation 5 in arrivo sul mercato il 20 ottobre. Questa volta possiamo tornare a dare uno sguardo alle meccaniche esplorative del gioco curato da Insomniac.

Raggiungendo questo indirizzo è possibile dare uno sguardo a delle clip di Marvel's Spider-Man leakate online e condivise sulle pagine di reddit. I brevi filmati mostrano alcune sequenze di gameplay che, seppur di qualità non eccelsa, accendono i riflettori sulla componente open world del gioco. Ora nei panni di Peter Parker, ora in quelli di Miles Morales, Marvel's Spider-Man 2 promette una libertà d'azione tra i grattacieli di New York senza precedenti.

Le clip consentono inoltre di dare un'occhiata al funzionamento del cambio tra i due protagonisti dell'avventura, che avverrà quando lo desidereremo sostanzialmente senza soluzione di continuità. Uno dei filmati, inoltre, mette in luce il design del menu di pausa e molte delle opzioni che potremo impostare a nostro piacimento, riguardanti l'interfaccia utente, i controlli, le preferenze legate all'accessibilità e altro ancora.

In attesa di provare con mano il nuovo action-adventure di Sony e Insomniac Games, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Marvel's Spider-Man 2 per ulteriori approfondimenti.