Marvel's Spider-Man 2, spuntano leak: il nome di Kraven come prova

Mentre Insomniac Games supera i cinquecento dipendenti, cresce l'attesa per la pubblicazione di nuovi dettagli su Marvel's Spider-Man 2, in arrivo su PlayStation 5 entro la fine del 2023.

In seguito al primo reveal, la software house Sony ha adottato una politica di forte riserbo nei confronti del gioco, che non è più tornato a mostrarsi in azione al grande pubblico. Una situazione che ha favorito un continuo proliferare di rumor e indiscrezioni, ai quali vanno ora ad aggiungersi ulteriori speculazioni. In rete, hanno infatti trovato spazio presunti leak sulla trama di Marvel's Spider-Man 2.

Questi ultimi hanno debuttato su 4chan, forum dall'altalenante affidabilità, i cui post possono essere condivisi in forma anonima. Anche in questo specifico caso, l'autore non ha offerto dettagli su di sé, ma ha invitato i giocatori ad attendere nuove informazioni sul personaggio di Kraven, affermando che quest'ultimo vedrà il suo nome trascritto come "Sergei Kravinov", in sostituzione al più canonico "Sergei Kravinoff". Un piccolo dettaglio che, stando al leaker, dovrebbe servire come garanzia di veridicità per le restanti indiscrezioni da lui condivise.



Stando al post, Marvel's Spider-Man 2 dovrebbe iniziare con Peter Parker e Miles Morales alle prese con la caccia a un serial killer. Vista la delicatezza dell'operazione, il primo assume su di sé il compito, lasciando intendere il sussistere di una certa divergenza di approccio tra i due Spider-Man. Successivamente, il simbionte dovrebbe assumere il controllo di Peter, mentre Norman Osborn inizierebbe a volgere la propria attenzione a Kraven. Quest'ultimo tuttavia decide ben presto di ribellarsi, evocando una serie di sottoposti e lanciandosi in una caccia feroce a Peter Parker e Miles Morales.



In chiusura, l'insider sostiene che Marvel's Spider-Man 2 offrirà alcune sezioni da giocare nei panni di Eddie Brock, con il pubblico che avrà la possibilità di osservare le lotte tra Spider-Man e villain dalla prospettiva di un comune essere umano. Per avere conferma di queste indiscrezioni, non resta che attendere il lancio di Marvel's Spider-Man 2.