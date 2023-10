Marvel's Spider-Man 2: una stanza segreta rivelerebbe la morte di alcuni villain

Un giocatore di Spider-Man 2, Clkzin, ha superato i confini della mappa con un glitch e scoperto una stanza segreta da cui si evince il destino di alcuni dei cattivi di Marvel's Spider-Man 2, l'esclusiva PS5 che ha venduto 2,5 milioni di copie in 24 ore.

Prima di proseguire la lettura, un'avvertenza è d'obbligo: le informazioni che seguono contengono spoiler. Se preferite evitarli, suggeriamo di rimandarne la lettura a un secondo momento.

Ciò premesso, la stanza segreta scoperta con il glitch custodisce i trofei di Kraven, il Cacciatore che si è recato a New York per dare la caccia alle creature dotate di superpoteri, e sembrerebbe rivelare la morte di un cattivo che non è stato ucciso a favor di telecamera.

L'area affetta dal glitch, che naturalmente è solo abbozzata, lascia presagire che Kraven abbia mietuto più vittime di quanto il gioco non riveli. Dai trofei esposti, infatti, si evince che Kraven non ha solo ucciso Scorpion, ma anche Electro, Shocker e Vulture.

E ancora: la stanza dei trofei del cacciatore espone le teste dei supervillain che è riuscito a sgominare nel corso della sua permanenza a New York e, per quanto i modelli non siano ultimati, Kraven ha in mostra le teste di Scorpion, Shocker e Vulture, con Rhino al centro.

Sebbene in Spider-Man 2 ci siano prove che suggeriscono che Electro, Scorpion, Shocker e Vulture siano tutti morti, lo stesso non si può dire della potenziale morte di Rhino, che aveva avuto un ruolo di rilievo in Spider-Man: Miles Morales e non compare nel secondo episodio di Insomniac.

Non sappiamo, quindi, se Insomniac abbia nei propri piani il progetto di riportare Rhino in qualche capitolo futuro - e quindi abbia rimosso per questa ragione la stanza dei trofei di Kraven - o se invece il personaggio è da considerarsi canonicamente morto. Per adesso non ci sono dichiarazioni, ma chissà che Insomniac non dica presto la sua.

Se Marvel's Spider-Man 2 vi è piaciuto, consultate anche il nostro articolo con i 5 giochi sui supereroi davvero imperdibili.