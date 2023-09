Marvel's Spider-Man 2 ha una storia originale o tratta da un fumetto?

A partire dal 20 ottobre 2023 Marvel's Spider-Man 2 intratterrà tutti i fan del celebre supereroe Marvel con una nuova avventura che si prospetta ancora più grande rispetto al passato non solo in ambito gameplay ma anche narrativo. La trama sarà infatti un elemento chiave all'interno del titolo Insomniac Games per PS5.

A tal proposito, la storia di Marvel's Spider-Man 2 sarà del tutto originale oppure sarà tratta dai fumetti dell'Uomo Ragno? La risposta esatta è la prima: il nuovo Action/Adventure con protagonista Spider-Man racconterà una storia del tutto originale che, pur prendendo spunto dalle fonti originali, prende poi una direzione propria offrendo così un racconto inedito volto ad attirare l'attenzione di tutti i fan del personaggio.

Del resto Insomniac Games aveva già seguito la strada dell'originalità con gli altri due giochi della serie, il primo Marvel's Spider-Man (eccovi il confronto tra Marvel's Spider-Man 2 e la Remastered del primo gioco) ed il successivo Marvel's Spider-Man Miles Morales. Il nuovo episodio proseguirà la storia già raccontata dai predecessori, e metterà Peter Parker e Miles Morales a confronto con nuove, temibili minacce che metteranno a rischio la sicurezza di New York.

Trama a parte, scopriamo infine se Marvel' Spider-Man 2 avrà DLC o espansioni dopo il lancio oppure no.