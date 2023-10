Marvel's Spider-Man 2: tech review di Digital Foundry tesse le lodi del comparto tecnico

Marvel's Spider-Man 2 sta per arrivare e, mentre il web si popola di recensioni della stampa specializzata, arriva anche l'analisi tecnica dei giornalisti di Digital Foundry, entusiasti per quanto raggiunto sul fronte tecnico del gioco.

Marvel's Spider-Man 2 può essere giocato in modalità Prestazioni e Fedeltà. Nella tech review emerge un entusiasmo generale per i progressi compiuti dal team di Insomniac nel secondo episodio dedicato alle avventure di Peter Parker e Miles Morales.

Il filmato, che parte con la premessa di qualche piccolo e necessario spoiler per mostrare alcuni importanti aspetti della tecnologia usata, elogia quanto compiuto in termini di grafica, risoluzione e framerate.

Oltre al notevole restringimento dei tempi di caricamento in uno dei viaggi rapidi più fluidi di sempre, il team di Digital Foundry ha fatto i complimenti alla squadra di Insominac per come è stata ricreata New York, che si mostra più popolosa e vivace, e per la cura riversata nei dettagli.

Come vi raccontiamo nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, il gioco ha una solida struttura tecnica, sia nei momenti di traversata che nei combattimenti. Digital Foundry premia anzitutto l'utilizzo sapiente del ray tracing (non disattivabile e presente in entrambe le modalità grafiche), che enfatizza le superficie e i VFX.

In più, sia la modalità Fedeltà che la modalità Prestazioni si mantengono stabili nei loro relativi FPS, rispettivamente 30 e 60, e passano da una risoluzione dinamica che oscilla fra 1440p e 2160p (Fedeltà) o 1080p e 1440p (Prestazioni). Volendo, c'è anche una soluzione di compromesso che, per schermi a 120 Hz, consente una modalità a 40 FPS.