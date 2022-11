Marvel's Spider-Man 2, trailer domani? L'attore di Venom semina il panico!

Nel corso della primavera di quest'anno, l'attore Tony Todd aveva confermato l'avvio delle sessioni di motion capture per Marvel's Spider-Man 2, nuova produzione di Insomniac Games destinata a PlayStation 5.

Ora, a diversi mesi di distanza, l'interprete di Venom stuzzica il pubblico con un messaggio misterioso. Dal proprio account Twitter, Tony Todd ha infatti pubblicato un cinguettio con il quale invita gli appassionati ad attendere un'importante novità "creativa", in arrivo nel corso della giornata di domani, martedì 29 novembre 2022.

Come prevedibile, visti anche i precedenti commenti entusiasti dell'attore sullo sviluppo di Marvel's Spider-Man 2, non ci è voluto molto tempo prima che i videogiocatori iniziassero a commentare il Tweet, auspicando un ritorno del gioco PS5 sulle scene. Ebbene, come potete verificare in calce, proprio uno di questi messaggi è stato condiviso dallo stesso Tony Todd, e fa ora bella mostra di sé nella bacheca Twitter dell'attore. Dita incrociate e una breve GIF raffigurante Venom e il logo di Spider-Man auspicano ovviamente novità su Marvel's Spider-Man 2: che possa essere finalmente giunto il momento di osservare il gioco in azione?



A questo punto, non resta che attendere la giornata di domani, per scoprire se Sony ha effettivamente in programma qualche sorpresa in merito al titolo!