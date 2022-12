Marvel's Spider-Man 2: trailer domani? La pagina del gioco è online su PlayStation Store

Questa settimana verrà pubblicato il trailer di Spider-Man Across The Spider-verse e secondo alcuni rumor questa sarà l'occasione giusta per vedere Marvel's Spider-Man 2 in azione con un nuovo teaser... è solo una speranza o c'è qualcosa di più? Di sicuro c'è una interessante novità.

Come segnalato su Reddit, la pagina di Marvel's Spider-Man 2 è online su PlayStation Store, solamente in alcuni paesi, si tratta di una pagina provvisoria che riporta solamente il nome del publisher, dello sviluppatore e il genere di appartenenza, oltre ad una breve sinossi estremamente generica:

"Marvel's Spider-Man 2 è il nuovo gioco del franchise Marvel's Spider-Man. Sviluppato da Insomniac Games per PlayStation 5 in collaborazione con PlayStation e Marvel Games."

Le tempistiche potrebbero essere del tutto casuali o forse no, il 13 dicembre vedremo davvero un trailer di Marvel's Spider-Man 2 insieme al nuovo filmato di Spider-Man Across The Spider-verse? Difficile dirlo ma effettivamente sono molti gli insider che puntano su un mini reveal del gioco insieme al trailer del film.

Non ci resta quindi che attendere, in molti si aspettavano una comparsa di Marvel's Spider-Man 2 ai The Game Awards ma così non è stato e Sony ha mostrato Burning Shores, il primo DLC di Horizon Forbidden West in uscita ad aprile 2023.