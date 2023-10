Marvel's Spider-Man 2: cinque nuovi costumi per i protagonisti nella Digital Deluxe

Marvel's Spider-Man 2 custodisce oltre 65 costumi sbloccabili e il trailer italiano dedicato all'edizione Digital Deluxe ce ne mostra altri ancora.

Il video mischia gameplay e sequenze di gioco, presentandoci dapprima cinque costumi unici per Peter, ossia il costume XXV secolo, il costume Apunkalyptic, il costume Tattico, il costume Aurantia e il costume Scimmia di pietra.

Lo stesso trattamento viene riservato a Miles, del quale vengono presentati altrettanti costumi unici. In questo caso, si tratta del costume Tokusatsu, del costume Codificato, del costume Agimat, del costume Spettro Rosso e del costume Biomeccanico.

Il video ce li mostra in azione in tutto il loro stile. Per ulteriori approfondimenti sul vestiario, potete consultare quali sono tutte le tute finora rivelate per Marvel's Spider-Man 2. Frattanto, sappiamo già che il numero di vestiti presenti in questo secondo episodio supererà le 60 unità, un guardaroba niente male per i nostri protagonisti.

Oltre agli abiti aggiuntivi, naturalmente, sono previsti ulteriori bonus in questa edizione. Per tutti i dettagli al riguardo, potete leggere il nostro articolo che riepiloga tutti i bonus della Digital Deluxe Edition di Marvel's Spider-Man 2.

Vi ricordiamo che il gioco è il seguito di Marvel's Spider-Man di Insomniac ed è previsto uscire il 20 ottobre 2023 in esclusiva su PlayStation 5.