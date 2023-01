Marvel's Spider-Man 2, trailer in vista? Il gioco è di nuovo su PlayStation Store!

A seguito di alcune indiscrezioni, il team di Insomniac Games ha di recente confermato che Marvel's Spider-Man 2 uscirà nell'autunno 2023, in esclusiva su PlayStation 5.

Al momento, tuttavia, la software house non ha ancora confermato alcuna data di lancio specifica per l'avventura supereroistica. Quest'ultima, del resto, è ancora avvolta nel mistero: dopo il primo teaser trailer che ne ha confermato l'esistenza, Insomniac Games non ha infatti più mostrato altro materiale dedicato.

Con l'avvio dell'anno di debutto di Marvel's Spider-Man 2, la situazione potrebbe però mutare molto presto. A lasciarlo intuire, è il secondo avvistamento del titolo nel catalogo USA di PlayStation Store. Apparsa all'improvviso e poi rimossa da Sony, la pagina dedicata al titolo è infatti ora nuovamente disponibile online. Di seguito, potete trovare il relativo link alla pagina di Marvel's Spider-Man 2 presente sul PS Store nordamericano:

Ancora una volta, l'avvistamento sembra lasciar intendere la possibile pubblicazione di novità sul titolo Insomniac Games, magari con la diffusione di un nuovo. Dopo la presentazione dello Spider-Man di Insomniac nel trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse , questo potrebbe in effetti essere il momento perfetto per tornare a volteggiare tra i grattacieli di New York al fianco di